Kreis Herzogtum Lauenburg : Schwerverletzte Person bei Verkehrsunfall auf der B 207

Ein 72-jähriger Möllner verletzte sich schwer und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein anderer Unfallbeteiligter zog sich leichte Verletzungen zu.

Fredeburg | Am Sonnabend kam es in Fredeburg gegen 13 Uhr im Kreuzungsbereich der B 207 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde, teilte die Polizei Ratzeburg mit. Ein 72-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf der B 207 aus Mölln kommend. In einem Kreuzungsbereich wollte der Möllner nach links abbiegen. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit ei...

