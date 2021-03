Hamburg-Rothenburgsort : Schwerer Verkehrsunfall – Fahrer kommt mit Verletzungen ins Krankenhaus

Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam der Mann intubiert und beatmet in ein Notfallkrankenhaus.

Hamburg | Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Donnerstag in Hamburg-Rothenburgsort. Ein Fordfahrer verlor in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn. Auf dem Gehweg rammte der Wagen zwei Eisenpoller und überschlug sich. Das Auto landete aber wieder au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.