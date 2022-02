Kreis Segeberg : Schwerer Unfall: Zwei Menschen sterben bei Henstedt-Ulzburg

Als die ersten Löschfahrzeuge an der Unfallstelle eintrafen, brannte das Fahrzeug schon lichterloh. Eine Rettung der beiden Insassen im Auto war da schon nicht mehr möglich.

Henstedt-Ulzburg | Ein schrecklicher Unfall hat sich in der Nacht zum Freitag auf der Kisdorfer Straße bei Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg ereignet – zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Sie verbrannten in ihrem Auto. Nach ersten Erkenntnissen war der Wagen aus Richtung der Ortschaft Kisdorf gegen 23:30 Uhr aus unklaren Gründen in einer leichten Linkskurve von der...

