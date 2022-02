Ein Verletzter : Schwere Kollision von Trecker und Pkw in Dithmarschen

Der Fahrer des Treckers nimmt dem Pkw die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge werden schwer beschädigt. Für den Fahrer des Pkw endet der Nachmittag im Krankenhaus.

Diekhusen-Fahrstedt | Am Montagnachmittag ist es zu einem schweren Unfall auf der Straße Fahrstedterwesterdeich in Diekhusen-Fahrstedt im Kreis Dithmarschen gekommen. Ein Treckerfahrer des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) befuhr den Claus-Harms-Weg und bog in die Verbindungsstraße zwischen Marne und Neufeld ein. ...

