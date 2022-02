Mehrere Festnahmen : Einsatz von Spezialeinheiten: Hamburger Polizei gibt Entwarnung

Zeugen meldeten Schüsse in der Nähe eines Einkaufszentrums in Hamburg-Jenfeld. Die Polizei hat drei Tatverdächtige verhaftet. Verletzt wurde niemand

Hamburg | Nachdem Zeugen Schüsse gemeldet hatten, kam es am Montagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz rund um ein Einkaufszentrum in Hamburg-Jenfeld. Dabei waren auch Spezialeinheiten aktiv. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere junge Männer in einem Innenhof des Einkaufszentrums in Streit geraten sein. Wie ein Polizeisprecher shz.de berichtete...

