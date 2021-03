Kiel-Mettenhof : Zeugen gesucht: 70-Jährige schwerverletzt vor Mehrfamilienhaus aufgefunden

Das Fenster über der Seniorin stand offen – die Polizei weiß bisher nicht, ob es sich um einen Unfall handelt.

26. März 2021, 14:48 Uhr

Kiel | Am Donnerstagmorgen fand ein Spaziergänger eine ältere Dame schwerverletzt vor einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Mettenhof. Ein Fenster im dritten Obergeschoss, direkt über dem Fundort, stand zu diesem Zeitpunkt offen. Die 70-Jährige kam in ein Krankenhaus. Sie ist derzeit im Krankenhaus, aber nicht ansprechbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Unfall oder Straftat?

Wie sich herausstellte, gehörte das geöffnete Fenster zu der Wohnung der 70-Jährigen. Die Bezirkskriminalinspektion in Kiel hat Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall gehandelt hat oder ob die Frau einer Straftat zum Opfer gefallen ist.

Bisher konnte noch nicht ermittelt werden, seit wann die Seniorin vor dem Mehrfamilienhaus gelegen hat.