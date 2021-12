Polizei bittet um Hinweise : 88-jähriger Gerhard S. aus Schwentinental wird vermisst

Zuletzt wurde der Senior gegen 14 Uhr am Sonntag an seiner Wohnanschrift im St.-Annen-Weg in Schwentinental gesehen.

Schwentinental | Seit Sonntag wird der 88-jährige Gerhard S. vermisst, teilte die Kieler Polizei mit. Bisherige Maßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden, so dass nun Medien und Bevölkerung um Unterstützung gebeten werden. Zuletzt wurde der Senior gegen 14 Uhr an seiner Wohnanschrift im St.-Annen-Weg in Schwentinental gesehen. Der 88-Jährige ist dringend auf medi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.