Im Nachlass : Panzergranate taucht in Kaltenkirchen auf – bei Wohnungsauflösung

Warum der Verstorbene eine Panzergranate gehortet hatte, ist unklar.

Kaltenkirchen | Bei der Wohnungsauflösung eines Gestorbenen haben Angehörige in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) am Samstag eine Panzergranate gefunden. Experten des Kampfmittelräumdienstes entschärften die funktionsfähige Panzergranate noch vor Ort, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Für die unmittelbare Umgebung des Fundortes habe keine Gefährdung bestanden. Di...

