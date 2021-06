Zwölf Wochen altes Mädchen : Nach Tod eines Säuglings: Haftbefehl für 29-Jährigen Vater

Das Mädchen ist infolge eines schweren Schädel-Hirn-Traumas verstorben. Es ist davon auszugehen, dass die schweren Verletzungen vorsätzlich verursacht worden sind.

Hamburg | Nach dem Tod eines kleinen Mädchens hat die Polizei am Freitag den Vater des Kindes in Hamburg-Wandsbek verhaftet. Der 29-Jährige stehe im Verdacht, seine zwölf Wochen alte Tochter getötet zu haben, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war das Baby Mitte Mai nach einem angeblichen Unfall mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.