Brand in Hamburg : Mülltonne an einer Hauswand steht in Flammen

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus nur knapp verhindern.

Hamburg | In der Nacht von Montag auf Dienstag geriet gegen 3 Uhr eine Mülltonne an einer Hauswand an der Grindelallee in Hamburg in Brand. Warum die Mülltonne in Flammen aufging, ist unklar. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug der Wache Fünfzehn und der Freiwilligen Feuerwehr Pöseldorf ausrückten, konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Haus nur knapp ve...

