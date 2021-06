Blaulicht Hamburg : Mit 3,76 Promille: 41-Jähriger greift in Altona einen Polizisten an

Der Mann versuchte in den Räumen eines Schnellrestaurants seine Notdurft zu verrichten und griff einen Polizisten tätlich an. Letzterer wusste sich zu wehren.

Hamburg-Altona | Ein stark betrunkener Mann hat am Bahnhof Altona einen Bundespolizisten angegriffen und ist vorläufig festgenommen worden. Bei dem 41 Jahre alten Mann sei ein Atemalkoholwert von 3,76 Promille gemessen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er hatte am Samstag den Angaben nach einen herbeigerufenen Bundespolizisten angegriffen. Dieser konnte de...

