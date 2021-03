Mauern eingerissen : Hamburg-Horn: Geliehener Lkw kracht in Tordurchfahrt und bleibt dort hängen

Der Fahrer des Lkw hatte offenbar die Höhe des Fahrzeugs unterschätzt. Der Schaden ist offenbar groß.

Hamburg | Am Donnerstagabend kracht es in Hamburg Horn. Ein Leih-Lkw der Firma Hertz fuhr durch eine Tordurchfahrt, doch der Fahrer merkte zu spät dass das Fahrzeug zu hoch war. Er riss beim Versuch rückwärts zu fahren Teile der Mauer ein. Ob Einsturzgefahr besteht, ist noch unklar. Die Feuerwehr ist vor Ort in Großeinsatz. ...

