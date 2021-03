Mordkommission sucht Zeugen : Mann wird in Hamburg-Veddel lebensbedrohlich verletzt

Die Beamten gehen davon aus, dass am Freitag mehrere Personen an der Tat beteiligt waren.

14. März 2021, 12:25 Uhr

Hamburg | Ein 38-jähriger Mann ist in Hamburg-Veddel am Freitag gegen 17.30 Uhr Opfer eines versuchten Tötungsdeliktes geworden. Der 38-Jährige erschien in Begleitung eines Bekannten am Polizeikommissariat in Wilhelmsburg und hatte eine stark blutende Kopfverletzung sowie weitere sichtbare Verletzungen an den Händen.

Aufgrund bestehender Sprachbarrieren wurde den Beamten lediglich mitgeteilt, dass der 38-Jährige in einen Streit geraten sein soll, in dessen Verlauf er diese Verletzungen erlitt. Weitere Details zu der Auseinandersetzung wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Operation rettete dem Opfer das Leben

Bei dem 38-Jährigen wurden im Krankenhaus mehrere lebensbedrohliche Schädelfrakturen und Kopfverletzungen festgestellt. Nach einer Operation ist der Zustand des Geschädigten inzwischen stabil.

Mordkommission sucht nach Zeugen

Die Mordkommission im Landeskriminalamt führt die Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Mann durch mehrere Personen angegriffen und verletzt worden sein. Die Mordkommission bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat zu der oben angegebenen Zeit in Hamburg-Veddel eine solche Auseinandersetzung beobachtet und kann dazu Angaben machen? Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040 4286 56789.