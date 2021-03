Straftat in Kiel : Mann verletzt zwei Menschen mit Messer schwer

Der Täter soll einen Mann und eine Frau angegriffen haben. Er konnte später von den Ermittlern festgenommen werden.

Kiel | In Kiel hat ein Mann mit einem Messer zwei Menschen schwer verletzt. Der Tatverdächtige hatte einen Mann und eine Frau am Montagabend angegriffen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Kiel sagte. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige sei zunächst geflüchtet, konnte aber wenig später festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zufo...

