Wasserschutzpolizei ermittelt : Kutter „Seeteufel“ sinkt im Hafen von Büsum

20 Kräfte der Feuerwehr versuchen, eine Gewässerverschmutzung zu verhindern. Wie es zu der Havarie kam, ist noch unklar.

Büsum | Vermutlich starker Wassereinbruch hat am Samstagnachmittag dazu geführt, dass der Kutter „Seeteufel“ am Hafen in Büsum im Kreis Dithmarschen gesunken ist. Kurz nach 15:30 Uhr bekam der stellvertretende Wehrführer von Büsum, Gerald Warner, einen Anruf, dass ein Kutter zu sinken droht. Wie es zu der Havarie kommen konnte, ist unklar. Die Feuerwehr...

