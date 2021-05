Rehm-Flehde-Bargen : Katze wurde mit Luftgewehr beschossen

Anfang Mai hat ein Unbekannter in Rehm-Flehde-Bargen eine Katze mit einem Luftgewehr beschossen.

Rehm-Flehde-Bargen | Wie die Polizei berichtet, meldete sich in der vergangenen Woche die Halterin einer Katze, wohnhaft an der Bundesstraße 5, bei der Polizei, nachdem sie am 4. Mai 2021 bei ihrem Haustier eine kleine blutige Stelle entdeckt hatte. Am Folgetag suchte die Dame mit der Katze einen Veterinär auf, der aus der Haut des Tieres ein angespitztes Projektil ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.