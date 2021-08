Verdacht auf Drogenmissbrauch : Motorradfahrer baut nach Flucht vor Polizeikontrolle Unfall

Der Fahrer einer Honda ist in der Schleswig-Holstein-Straße in Norderstedt verunglückt. Zuvor floh der Hamburger mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle.

Bad Segeberg | In der Nacht zum Donnerstag ist der Fahrer einer Honda in der Schleswig-Holstein-Straße in Norderstedt verunglückt, als er vor einer Verkehrskontrolle fliehen wollte. Die Besatzung eines zivilen Streifenwagens des Polizeireviers Norderstedt beabsichtigte um 1 Uhr das auf der Schleswig-Holstein-Straße in Richtung Hamburg fahrende Motorrad zu kontrol...

