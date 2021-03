Bauarbeiten in Hamburg : Längste A7-Sperrung der Geschichte wurde aufgehoben

Nach vier Tagen Sperrung ist die A7 wieder freit. Das befürchtete Verkehrschaos blieb weitestgehend aus.

Hamburg | Nach der längsten Sperrung in ihrer Geschichte ist die A7 in Hamburg am frühen Montagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Seit 04.35 Uhr rolle der Verkehr wieder ohne Probleme, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Weiterlesen: Vollsperrung der A7 – Verkehrschaos bleibt am Samstag weiterhin aus Vier Tage lang war die A7 wegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.