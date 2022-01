Zwei Verletzte in Geesthacht : Feuer zerstört Obdachlosenunterkunft – Bewohner können sich retten

Die Feuerwehr war im Großeinsatz, zwei Bewohner wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Geesthacht | Teile einer Flüchtlingsunterkunft in Geesthacht sind am frühen Sonntagmorgen durch einen Brand zerstört worden. Gegen 7.30 Uhr hatten Bewohner der Unterkunft am Bandrieter Weg einen Notruf abgesetzt. Daraufhin alarmierte die Integrierte Regional-Leitstelle Süd in Bad Oldesloe Geesthachts Feuerwehr, die von beiden Wachen aus anrückte und später noch...

