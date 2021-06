Einsatz im Kieler Hafen : Schwellbrand im Laderaum eines größeren Frachtschiffes

Im Einsatz sind 70 Kräfte der Ostfeuerwache der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Dietrichsdorf, Elmschenhagen, Moorsee und Rönne.

Kiel | Die Feuerwehr Kiel ist mit einem Schwelbrand im Laderaum eines 100 Meter langen Frachtschiffes beschäftigt. Nachdem erste Löschversuche an Bord am Westufer zu keinem Erfolg führten, wurde der Frachter am frühen Mittwochabend am Ostuferhafen festgemacht, teilte die Polizei Kiel mit. Nach Öffnung der Laderaumluken wurde die brennende Ladung mittels H...

