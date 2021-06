Brandherd lag in der Küche : Feuer-Alarm in Lauenburgs Altstadt: Großaufgebot im Einsatz

Zwei Bewohner der betroffenen Wohnung hatten zu viel Rauch eingeatmet und wurden vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Lauenburg | „Zimmerbrand – Menschenleben in Gefahr“ lautete das Alarmierungsstichwort für die Freiwillige Feuerwehr und ein Großaufgebot des Rettungsdienstes am Sonntagabend. Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Elbstraße hatten einen Notruf abgesetzt, ihnen war durch den Brand im ersten Obergeschoss des Hauses bereits der Fluchtweg durch das verqualmte Trepp...

