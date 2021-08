Kating in Eiderstedt : Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Pkw in Brand

Das Fahrzeug flog bei dem Unfall über 100 Meter weit und fing anschließend Feuer. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Kating | Mit den Worten „Das war zwei Meter am Tod vorbei“, fasste ein Polizeisprecher vor Ort den sehr schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend in Kating zusammen. Denn wäre der schwer verunglückte Autofahrer nur zwei Meter weiter seitlich von der Straße geraten, hätte dies bei der gefahrenen hohen Geschwindigkeit wohl seinen sicheren Tod bedeutet. An der ...

