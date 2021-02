Hamburg : Dreijährige bei Unfall aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt

Das Kind wurde mit Schnittverletzungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht.

Hamburg | Bei einem Unfall ist in Hamburg ein dreijähriges Mädchen samt Kindersitz aus einem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am Samstagmorgen ein 45-Jähriger mit seinem Wagen an einer Einmündung im Stadtteil...

