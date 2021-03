Brand in Henstedt-Ulzburg : Schornsteinfeuer springt auf Reetdach über

Die Bewohner des Hauses können von Glück sagen, dass die Feuerwehr bereits unterwegs war.

Henstedt-Ulzburg | Um 19.26 Uhr ist die Feuerwehr am Freitag (5. März) zu einem Schornsteinbrand in einem Reetdachhaus in die Norderstedter Straße gerufen worden. Die Bewohner waren von Nachbarn auf die Flammen im Schornstein informiert worden. Sie verließen das Haus, und versuchten, die Flammen vom Balkon aus mit einem Feuerlöscher zu bändigen. Die Feuerwehr befand ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.