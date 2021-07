Einsatz in Büsum : Feuerwehr sichert Fischkutter und löscht Flammen am Helgolandkai

Ein Fischkutter war vermutlich nicht richtig gesichert und drohte bei auflaufendem Wasser zu sinken. Während des Einsatzes bemerkten die Kameraden der Feuerwehr einen Brand.

Büsum | Es ist 3.42 Uhr am frühen Dienstagmorgen als die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Büsum zu einem umgekippten Kutter am Fischerkai alarmiert wurden. Vor Ort war ein nicht richtig gesicherter Kutter bei Niedrigwasser nach rechts auf die Seite gekippt. Vermutlich war das Schiff nicht ordnungsgemäß austariert, so dass ein Befestigungsseil riss und ...

