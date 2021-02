Kreis Herzogtum Lauenburg : Brunstorf: Ehepaar bewusstlos in Wohnung gefunden – Frau stirbt

Was in der Erdgeschosswohnung an der Dorfstraße passiert war, ist noch völlig unklar.

Brunstorf | Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten am Montagabend zum Großeinsatz in Brunstorf aus. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten gegen 19.15 Uhr über den Notruf ein lebloses Ehepaar in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.