Polizei sucht Täter : Bewaffnete Männer überfallen Tankstelle in Kayhude

Bei dem Überfall erbeuteten die jungen Männer einen dreistelligen Geldbetrag. Seitdem sind sie flüchtig.

Kayhude | Am Sonntag (17. Oktober) haben zwei junge Männer die Tankstelle in der Segeberger Straße in Kayhude (Kreis Segeberg) überfallen. Laut Polizei betraten die Personen um 17.44 Uhr den Verkaufsraum. Die Angestellte wurde mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Die Täter machten Beute und sind flüchtig. Mit einem dreistel...

