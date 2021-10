Kreis Stormarn : Tanklastzug verunglückt schwer auf der A1 bei Bad Oldesloe – Autobahn voll gesperrt

Auf der Autobahn 1 in Höhe der Abfahrt Bad Oldesloe kam es am Montagmorgen gegen 5 Uhr zu einem schweren Lkw-Unfall. Die Autobahn ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Bad Oldesloe | Der Tanklaster fuhr in Richtung Hamburg und krachte Höhe bei der Abfahrt Bad Oldesloe rechts in die Leitplanke. Nach eigenen Angaben des 64-jährigen Fahrers sei er während der Fahrt eingeschlafen. Der Lkw-Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Lkw ist mit 64 Tonnen Futtermittelzusatz belade...

