Staatsschutz ermittelt : AfD-Plakatkleber wird bei Streit mit Passanten in Mölln verletzt

Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Geprüft wird, ob das Tatgeschehen politisch motiviert war.

Mölln | In der Innenstadt von Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Passanten und AfD-Anhängern gekommen. Dabei sei ein Wahlhelfer der Partei verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Zu dem Zwischenfall sei es am Donnerstag beim Aufhängen von Wahlplakaten gekommen. Was sich vor O...

