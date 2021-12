Vermisstenmeldung erledigt : 88-Jähriger aus Schwentinental wohlbehalten angetroffen

Der Senior war zuletzt am Sonntag gesehen worden. Am Montagnachmittag wurde er in einem Waldstück angetroffen.

Schwentinental | Der 88 Jahre alte Vermisste, der seit Sonntagnachmittag in Schwentinental vermisst wurde, ist am Montag kurz vor 15 Uhr in einem Schwentinentaler Waldstück angetroffen worden. Spaziergängern war der Rollator aufgefallen, woraufhin sie über 110 die Polizei informierten. Beamte der Polizeistation Schwentinental trafen bei der Absuche im Umfeld anschl...

