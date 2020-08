Unfall in Norderstedt : 86-jähriger Pedelec-Radler von Kleinwagen angefahren und schwer verletzt

Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Offenbar geriet der Radfahrer unvermittelt auf die Fahrbahn.

Avatar_shz von shz.de

31. August 2020, 11:06 Uhr

Norderstedt | Am späten Nachmittag des 29. August gegen 17.15 Uhr hat sich in der Ohechaussee in Norderstedt ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Die Polizei nimmt Stand der Ermittlungen an, dass der 86-jährige Norderstedter auf seinem Pedelec den Radweg der Ohechaussee in Richtung Norden befuhr. Kurz vor der Einmündung Am Tarpenufer soll er demnach unvermittelt auf die Fahrbahn gewechselt haben. Ein 49-jähriger Hamburger, der mit seinem Kleinwagen in dieselbe Richtung unterwegs war, fuhr den Radfahrer an, der dadurch schwere Verletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Hamburger Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Norderstedt-Mitte Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 040-5353620 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?