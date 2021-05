Kreis Segeberg : 53-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Fuhlendorf

Das Motorrad kollidierte mit einem abbiegenden Pkw. Die Straße musste mehrere Stunden lang gesperrt werden.

Fuhlendorf | Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L319 in Fuhlendorf ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 83-Jähriger aus dem Bad Bramstedter Umland auf der Kieler Straße in Richtung Wiemersdorf und bog nach links auf die Straße Osterfeld ab. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mo...

