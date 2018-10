Sande : 47-jährige Fahrradfahrerin stürzt Steilküste hinab

Die Frau kam vom Weg ab und fiel mehr als 15 Meter tief. Der Rettunghubschrauber „Christoph 42“ war im Einsatz.

von Christin Lempfert

15. Oktober 2018, 18:09 Uhr

Strande | Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei mussten Montagmittag zu einer Rettungsaktion an die Steilküste zwischen Strande und Stohl (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ausrücken. Ein Mann rief beim Notruf an und meldete, dass seine Lebensgefährtin während einer Fahrradtour vom Weg abgekommen und die Steilküste hinunter gefallen sei.

Nach kurzer Suche konnten die Rettungskräfte die Frau im Bereich Marienfelde (Gemeinde Strande) auffinden. Die 47-jährige Frau aus dem Kreis Ostholstein war etwa 15 bis 20 Meter in die Tiefe gefallen, bis der Sturz von Büschen und Bäumen gebremst wurde. Sie wurde von Rettungdienst und Notarzt sofortversorgt.

Die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen und entfernte einiges Gestrüpp, so dass die Verletzte schließlich über den Strand gerettet werden konnte. Die Frau wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen am Oberkörper in ein Kieler Krankenhaus geflogen.

Neben einem Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber „Christoph 42“ waren die Feuerwehren Sprenge-Birkenmoor und Dänischenhagen sowie eine Streife der Altenholzer Polizei im Einsatz.