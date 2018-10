Hamburg : 4,3 Promille: Mann torkelt mit abgebrochenem Glasflaschenhals durch Bahnhof

Neben dem hohen Atemalkoholwert konnten die Beamten bei dem 35-Jährigen noch sieben Tütchen Marihuana feststellen.

von Christin Lempfert

14. Oktober 2018, 17:21 Uhr

Hamburg | Die Bundespolizei nahm in Hamburg am Samstag um zwei Uhr einen offensichtlich betrunkenen 35-Jährigen in Gewahrsam. Zuvor beobachteten DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter starke Ausfallerscheinungen bei dem Mann, der einen abgebrochenen Glasflaschenhals in seiner Hand hielt, teilte die Bundespolizei mit.

Die angeforderten Beamten brachten den Betrunkenen zum Revier. Er war nicht mehr in der Lage seinen Weg gefahrlos und eigenständig fortzusetzen.

Die Bundespolizisten durchsuchten die Kleidung des 35-Jährigen nach Identitätsdokumenten, dabei entdeckten sie in der Unterhose des Mannes insgesamt sieben Tütchen Marihuana.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,3 Promille. Ein Arzt untersuchte, ob der Mann in eine Klinik muss oder in Gewahrsam ausnüchtern kann. Zweiteres traf zu. Die Beamten leiteten entstprechende Strafverfahren gegen den Beschuldigten ein.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?