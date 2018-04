Hamburg : 30-Jähriger in Hamburg von Auto überfahren

Der Mann lag auf der Straße. Er kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

von dpa

27. April 2018, 07:43 Uhr

Hamburg | Ein Autofahrer hat am frühen Freitagmorgen mit seinem Wagen einen auf der Straße liegenden Mann an der Englischen Planke in der Hamburger Neustadt überfahren.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 30-Jährige vom Unterboden des Fahrzeugs am Kopf getroffen. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden, ist aber nicht in Lebensgefahr. Warum sich der 30-Jährige auf die Straße gelegt hat, ist noch unklar.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?