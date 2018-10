Geringswalde in Mittelsachsen : 30-Jährige erstochen: Tatverdächtiger gefasst

Nach dem gewaltsamen Tod der Frau hat die Polizei nun ihren Ex-Partner am Hamburger Flughafen festgenommen.

von dpa

19. Oktober 2018, 13:18 Uhr

Geringswalde | Nach dem gewaltsamen Tod einer 30-Jährigen im Landkreis Mittelsachsen ist ein Tatverdächtiger gefasst worden.

Der 32-Jährige wurde am Hamburger Flughafen festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann habe am Donnerstagnachmittag versucht, Deutschland zu verlassen, als ihn Bundespolizisten kontrollierten. Der Ex-Freund des Opfers steht unter dem Verdacht, die 30-Jährige in ihrer Wohnung in Geringswalde erstochen zu haben.

Der Mann sollte noch am Freitag nach Chemnitz überstellt und einem Haftrichter vorgeführt werden.

