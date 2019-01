Wagen prallte gegen Baum : 24-jähriger Bad Segeberger stirbt bei Unfall in Mecklenburg

Der Beifahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Wagen war aus unbekannten Gründen von der Straße abgekommen.

20. Januar 2019, 20:44 Uhr

Mühlen Eichsen | Ein 24 Jahre alter Mann aus Bad Segeberg ist am Sonntag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 208 in Nordwestmecklenburg ums Leben gekommen. Der Mann war Beifahrer in einem Auto, das zwischen Mühlen Eichsen und Goddin verunglückte, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Rostock erklärte. Der 22 Jahre alte Fahrer war dort am Morgen aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Straße abgekommen und mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt.

Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut Polizei war die Straße zum Unfallzeitpunkt nicht rutschig.