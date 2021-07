Auseinandersetzung mit Messer : 20-Jähriger muss nach Streit in Reinbek leicht verletzt ins Krankenhaus

Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, verließ der Verletzte die Wohnung und wurde auf der Straße von noch unbekannten Zeugen medizinisch erstversorgt, die sich bei der Polizei melden sollen.

Reinbek | Am Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr kam es in der Borsigstraße in Reinbek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, in dessen Verlauf ein Messer zum Einsatz kam. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hielten sich die drei Männer in der Wohnung eines 22-Jährigen in der Borsigstraße auf und gerieten in Streit, ehe die Situation...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.