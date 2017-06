Lauenburg/Müssen : 17-Jähriger nach Bad im See verschwunden - Suchaktion bisher erfolglos

vergrößern 1 von 1 Foto: Timo Jann 1 von 1

Lauenburg | In Müssen (Lauenburg) ist ein 17-Jähriger bei einem Badeausflug verschwunden. Der Jugendliche sei am Samstagabend mit Freunden an dem See gewesen und werde seit einem Badegang vermisst, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

„Eine Gruppe von 16 Flüchtlingen war zum Schwimmen in den See gegangen, nur 15 kamen wieder raus“, berichtete Einsatzleiter Ingwer Paulsen. Um 23.41 Uhr wurde deshalb zunächst die örtliche Feuerwehr alarmiert. Paulsen sagte: „Wir haben dann gleich Kräfte nachgefordert, um den See komplett absuchen zu können.“

Polizei, Feuerwehr und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft suchten den See und das Gelände etwa sechs Stunden lang ab, bevor sie die Suche am frühen Morgen ergebnislos abbrachen. Im Einsatz waren auch Taucher, Suchhunde und eine Wärmebildkamera. Unklar war zunächst, ob der Junge den See vielleicht unbemerkt von seinen Freunden verlassen haben könnte. Die Suche sollte am Sonntag fortgesetzt werden.

Das in einer ehemaligen Kiesgrube angelegte Gewässer ist bis zu 19 Meter tief und in tiefen Bereichen mit gefährlichen Wasserpflanzen versehen. An schönen Sommertagen sorgt ein ehrenamtlich organisierter Verein für die Badeaufsicht. Der Schwimmer soll 17 Jahre alt sein und den abgesperrten Schwimmbereich verlassen haben, als er plötzlich verschwand.

von Timo Jann, dpa

erstellt am 25.Jun.2017 | 10:01 Uhr