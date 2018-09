Hamburg-Harburg : 16-Jähriger schwer verletzt – Polizei sucht nach Zeugen

Der junge Mann trat hinter einem haltenden Linienbus auf die Fahrbahn – und wurde von einem Auto erfasst.

von Anna-Sophie Hansen

21. September 2018, 17:01 Uhr

Hamburg | Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Harburg ist ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Dienstag, den 18. September. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen lief der 16-jährige Fußgänger gegen 22.55 Uhr im Harburger Ring in Höhe Hausnummer 35 hinter einem haltenden Bus auf die Fahrbahn, ohne offenbar auf den Fließverkehr zu achten. Nach Angaben von Zeugen soll der junge Mann so versucht haben, einen anderen Linienbus zu erwischen.

Ein aus Richtung Eißendorfer Straße kommender Fahrer eines Skoda Oktavia musste notbremsen. Einen Zusammenstoß mit dem 16-Jährigen konnte er nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde von der linken Fahrzeugfront erfasst, gegen die Windschutzscheibe und anschließend einige Meter durch die Luft geschleudert.

Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort ist der 16-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen worden.

Der 58-jährige Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Das Unfallfahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt.

Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 040/4286-54961 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

