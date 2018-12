Samera Segelitz : 14-Jährige aus Kiel vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei vermutet die Minderjährige im Raum Kiel oder Neumünster. Hinweise auf eine Straftat gibt es bislang nicht.

von Anna-Sophie Hansen

14. Dezember 2018, 10:01 Uhr

Kiel | Seit dem 30. November wird die 14 Jahre alte Samera Segelitz aus Kiel vermisst. Da die bisherigen Maßnahmen der Polizei nicht zum Auffinden der Minderjährigen führten, bittet die Kriminalpolizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Polizeidirektion Kiel

Samera Segelitz ist 1,66 Meter groß, schlank und trägt blau gefärbte Spitzen in ihren dunklen Haaren. Sie dürfte sich im Kieler oder Neumünsteraner Stadtgebiet aufhalten, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Hinweise, dass eine Straftat mit ihrem Verschwinden in Verbindung steht, liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen können, werden gebeten, sich unter 0431-1603333 mit der Kieler Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

