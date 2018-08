Kröpelin bei Rostock : Betrunkene verursacht Unfall auf A20 mit zwei Toten und neun Schwerverletzten

Die A20 in Mecklenburg-Vorpommern ist derzeit bei Kröpelin gesperrt. Ein Kind schwebt noch in Lebensgefahr.

von Stefan Tretropp, svz.de

11. August 2018, 19:00 Uhr

Kröpelin | Auf der Autobahn 20 in Richtung Rostock hat sich am Samstagnachmittag auf Höhe der Abfahrt Kröpelin ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, weitere neun Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Drei Hubschrauber landeten auf der Autobahn. Laut Sophie Pawelke, Pressesprecherin des Präsidiums Rostock, ereignete sich das Unglück gegen 14.30 Uhr.

Die #Dekra ist vor Ort. Derzeit gibt es zwei Todesopfer. Ein Kind schwebt in Lebensgefahr. — Polizeipräsidium Rostock (@Polizei_PP_ROS) 11. August 2018 Die Fahrbahn wird aktuell gesäubert. Wahrscheinlich ist die A20 zwischen #Neukloster und #Kröpelin gegen 20.30 Uhr wieder freigegeben. — Polizeipräsidium Rostock (@Polizei_PP_ROS) 11. August 2018

Eine betrunkene 46-jährige Autofahrerin fuhr einem ihr voraus fahrenden Wagen, einem VW, mit voller Wucht ins Heck – so die ersten Ermittlungen. Durch den Aufprall wurde der VW mit schleswig-holsteinischem Kennzeichen auf zwei weitere Autos geschoben. Im VW befanden sich nach Polizeiangaben vier Personen, die 63-jährige Beifahrerin und ein 13-jähriges Mädchen starben noch an der Einsatzstelle. Ein weiterer Insasse, ein elfjähriger Junge, offenbar der Bruder der 13-Jährigen, überlebte schwer verletzt. Er kam auf die Intensivstation eines Krankenhauses.

Die Mutter, die sich ebenfalls noch im Auto befand, erlitt leichte Verletzungen und musste seelsorgerisch betreut werden. Insgesamt befanden sich in den vier Autos elf Personen, neben den zwei Toten und dem lebensgefährlich verletzten Elfjährigen wurden acht weitere Insassen verletzt. Darunter viele mit Schock und Traumata.

In einem der beiden anderen Fahrzeuge saß den Angaben zufolge eine Familie mit zwei Kleinkindern. Alle vier Familienmitglieder hätten Schocks erlitten und seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte die Sprecherin. Mit leichten Verletzungen kamen außerdem ein Mann und eine weitere Frau in die Klinik. Auch die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde verletzt.

Die Helikopter brachten die Verletzten in Kliniken nach Bad Doberan, Bützow und Schwerin. An der Unfallstelle wurden, nachdem der Verkehr einspurig vorbeigeleitet wurde, Sichtschutzwände aufgestellt, um Gaffern keine Fotos und Blicke zu ermöglichen. Vorbildlich bildeten Autofahrer laut Polizei die Rettungsgasse, sodass es den Rettern gelang, möglichst schnell zum Unglücksort zu kommen. Unter den Ersthelfern befanden sich zudem zwei Ärzte.

Sachverständige der Dekra haben die Ermittlungen am Unfallort aufgenommen. Die Strecke bleibt bis etwa 20 Uhr noch voll gesperrt.

Auf der A20 hatte es erst am vergangenen Sonntag einen schweren Unfall bei Tribsees östlich von Rostock gegeben. Ein 36 Jahre alter Geländewagenfahrer war im Rückreiseverkehr mit großer Wucht auf einen Kleinwagen an einem Stauende aufgefahren. Zwei Frauen im Kleinwagen starben, vier Menschen – auch der Unfallverursacher – wurden schwer verletzt.