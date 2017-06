Interaktive Karte : Auf den Spuren der Wikinger in Schleswig-Holstein

vergrößern 1 von 1 Foto: imago/nordpool 1 von 1

Flensburg | Sie waren wagemutige Abenteurer, brutale Eroberer und die besten Schiffsbauer ihrer Zeit: die Faszination Wikinger ist bis heute ungebrochen. Die Fahrten der Nordmänner sind nicht nur der Stoff für Forschung und Wissenschaft, sondern auch der Popkultur. Egal ob Marvels Comic-Verfilmung „Thor“ oder aktuell erfolgreiche TV-Serien wie „Vikings“ und „The Last Kingdom“ – das Interesse an den Siegeszügen von Persönlichkeiten wie Guthrum, der große Teile Englands belagerte oder Ragnar Lodbrok, der Paris eroberte, ist auch bei jungen Menschen groß.

Lange Zeit war Schleswig-Holstein in der Hand der Wikinger als Südgrenze des entstehenden dänischen Reiches. Das Wirken der Nordmänner ist prägend für die Landesgeschichte.

Grund genug, sich selbst auf Spurensuche zu begeben. Gerade in Schleswig-Holstein gibt es viele Zeugnisse wikingerzeitlicher Kultur- und Technikentwicklungen. Die beiden Journalisten Barbara Post und Stefan Lipsky haben dafür jetzt einen Reiseführer vorgelegt. Titel: „Faszination Wikinger“ (Theiss Verlag). Auf 184 Seiten haben die beiden Schleswig-Holsteiner die 200 wichtigsten, teils versteckten Plätze zwischen „Hamburg, dem Polarkreis und bis zur schwedischen Ostseeküste“ aufgearbeitet.

Unsere Karte gibt einen Überblick:

Das Buch gibt einen umfassenden Einblick in die Zeit der Wikinger mit zahlreichen Abbildungen und Karten. Allein auf 40 Seiten widmen sich die Autoren dem Treiben der Nordmänner im heutigen Schleswig-Holstein. Im Zentrum steht hierzulande ganz klar die nicht nur für die Wikinger äußerst bedeutende Stadt Haithabu. Im 8. und 9. Jahrhundert beginnt der Aufstieg der kleinen Siedlung an der Schlei hin zu einer – für damalige Verhältnisse – bedeutenden Metropole als Zentrum eines weltumspannenden Handelsnetzes.

Es müssen spannende Zeiten gewesen sein, die sich heute im Wikinger Museum Haithabu in Busdorf nachempfinden lassen. Der maurische Kaufmann At-Tartuschi, Botschafter des Kalifen von Cordoba sagte über Haithabu, es sei „eine sehr große Stadt am äußersten Rand des Weltmeers“. Doch nicht nur Zeitzeugen kommen in „Faszination Wikinger“ zu Wort. Lipsyk und Post reichern ihre Kapitel mit Experten-Interviews und thematischen Exkursen wie „Karl der Große und die dänischen Wikinger“ an.

Der Frankenkönig nämlich dehnte sein Reich Anfang des 9. Jahrhunderts bis nördlich der Elbe aus, nachdem er 804 die Sachsen unterworfen hatte. Im Herbst 811 erklärten sich der dänisch König Hemming und Karl der Große zum Waffenstillstand bereit. Im darauffolgenden Frühjahr wurde bei Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) an der Eider Frieden geschlossen.

Wo der Gedenkstein für die Friedensverhandelungen steht, beschreiben die Autoren genauso wie weitere wichtige Stationen der Wikinger-Geschichte und die vielen musealen Orte, an denen sich in Schleswig-Holstein die Kultur der Wikinger ergründen lassen. Neben kurzen Ausflügen nach Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen sich die folgenden Kapitel mit Dänemark, Schweden und Norwegen. Das umfangreiche Literaturverzeichnis zum Weiterlesen runden den historischen Reiseführer ab. Ein spannendes und kurzweiliges Buch, das zum Entdecken einlädt.

von Tobias Fligge

erstellt am 21.Jun.2017 | 21:05 Uhr