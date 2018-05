Interaktive Karte : Aktionen am Mühlentag – das sind die Wind- und Wasserräder in SH und Hamburg

Führungen durch den Mühlenbetrieb, Brotbacken und frisches Mehl direkt vom Müller kaufen: Pfingstmontag ist Mühlentag.

von Finn-Ole Schröder

18. Mai 2018, 21:49 Uhr

Es sind viele sehr alte Mühlen dabei – die meisten davon nicht mehr in Betrieb –, doch am Montag, dem deutschen Mühlentag, öffnen sie ihre Tore und bieten vielerlei Aktionen für Erwachsene und Kinder. Die Gebäude der Wind- Und Wasserräder können besichtigt werden, in einigen wird der stillgelegte Mühlenbetrieb für einen Tag wieder aufgenommen.

Auf einer interaktiven Karte können Sie sich einen Überblick über die Mühlen in Schleswig-Holstein und Hamburg verschaffen. Sie gibt Informationen über den Standort, die Eigenschaften und die Aktionen am Pfingstmontag der jeweiligen Mühle.

Fehlt eine Mühle? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an onlineredaktion@shz.de. Unsere Quelle: deutsche-muehlen.de

Weitere Ausflugs-Ideen für das Pfingstwochenende finden Sie in unseren Veranstaltungstipps.