Diskussion zum Ferienbeginn : Abflug vor Schulferien: Schulschwänzerei muss nicht sein

Die Woche vor den Sommerferien lädt ein zur großen Drückebergerei? Nicht wirklich, sagt ein Schulleiter aus Flensburg.

von Götz Bonsen, Marle Liebelt

04. Juli 2018, 15:23 Uhr

Flensburg | Es ist die Woche vor den Sommerferien: Die Zeugnisse sind bereits geschrieben und der Stoff ist durchgenommen. So ist nach dem anstrengenden Schuljahr dann Zeit, die Luft der Verbissenheit herauszulassen aus dem Klassenberieb. Gespräche, Vorlesegeschichten, Handwerkliches und Träumereien sind Teil der meist legeren Tagesordnung. Einige Schüler werden während dieser Brückentage zu den großen Ferien geistig etwas abwesend sein – wer will es ihnen verdenken?

Mit Ferienbeginn schießen die Flugpreise in die Höhe, die Staus auf den Autobahnen ziehen sich durchs halbe Land. Das alles in Kauf nehmen, damit die Kinder ein paar Tage Schule mitbekommen an denen Filme geguckt werden und gemeinsam gefrühstückt wird?

Andererseits gibt es nun mal eine Schulpflicht, die für alle einzuhalten ist. Fährt ein Kind schon früher in den Urlaub, könnte das auch für Neid bei den anderen Schülern führen.

Jedes Jahr bricht die Diskussion um das Thema auf ein Neues aus – die Argumente sind zahlreich. Auch in den sozialen Medien wird heiß über das Thema gestritten. Während einige vollstes Verständnis für Eltern haben, die ihre Kinder aus Kostengründen früher aus der Schule nehmen, sind andere strikt dagegen und verweisen auf die Schulpflicht, die bis zum letzten Tag gilt.

Bußgelder fürs Schuleschwänzen?

Die Bundesländer gehen mit dem Thema sehr unterschiedlich um. Bei Wiederholungschwänzen spricht das Ordnungsamt auch mal Bußgelder von bis zu 200 Euro aus, aber das ist wirklich nur die Ausnahme. „Bußgelder sind das letzte Mittel und dann nötig, wenn keinerlei Einsicht bei den Eltern zu erkennen ist“, sagt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien dazu. Ordnungsstrafen gibt es also nur in den extremsten Fällen.

Schulen zeigen Verständnis

Dabei gibt es häufig keinen Grund eine Ordnungswidrigkeit zu riskieren, wenn man ein paar Tage früher abreisen muss. Die Schulen gehen meist verständnisvoll mit Eltern um, die um ein paar Extratage vor Ferienbeginn bitten. „So etwas (Schwänzerei) gibt es bei uns nicht mehr, da ich fast jeden offiziellen Antrag auf Fehltage, den Eltern bei mir stellen, genehmige“, sagt Schulleiter aus Kieler Elmschenhagen. Den Verantwortlichen in den Schulen ist bewusst, dass einige Familien sich zum Sommerferientarif sonst keine Reise leisten könnten.

Auch die Goetheschule in Flensburg gibt bei berechtigter Begründung mitunter ein paar Tage Ferien im Vorschuss. Schulleiter Arnd Reinke sieht überhaupt keine Tendenz eines Anstiegs selbstverordneter Ferienverlängerungen, geschweige denn Missbrauch. Noch nicht mal ein Prozent der Goethe-Schüler werden vor den Ferien beurlaubt, erzählt er bei einer Anfrage von shz.de. Ganze fünf Anträge seien in diesem Sommer über seinen Schreibtisch gegangen, darüber wird Buch geführt. Das Schulgesetz sieht laut Reinke sogar vor, dass Beurlaubungsanträge in der Vorferienzeit der Zustimmung des Schulleiters bedürfen. Im laufenden Schuljahr sind die Lehrer hingegen allein befugt, über das Anliegen ihrer Schüler zu bestimmen. Die Zeugnisse können die Beurlaubten währen der Ferien im Geschäftszimmer abholen – oder erst bei Beginn des neuen Schuljahres.

Keine Polizeikontrollen am Flughafen

Dass die unberechtigte Schulanwesenheit am Ende weniger die Schulen als die Bundespolizei kümmert, ist wider Medienberichten nicht zutreffend. So war zu lesen, dass die Bundespolizei im letzten Jahr am Helmut-Schmidt-Airport stichprobenartig Familien beim Check-In kontrolliert und über das Ordnungsamt für spätere Sanktionen sorgt. Dies dementierte die Bundespolizeiinspektion am Flughafen Hamburg bei einer Anfrage von shz.de scharf, dafür sei sie nicht zuständig. Aber selbst wenn dort jemand zufällig erwischt würde: Aufhalten wird die Polizei die Reisenden nicht.