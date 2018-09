Umstrittener Online-Pranger für Lehrer : Schulbehörde kritisiert AfD: "Will Kinder zu Denunzianten machen"

Die Hamburger AfD sieht sich als Opfer linker Ideologien und hat einen Online-Pranger für Lehrer eingerichtet.

von dpa

21. September 2018, 11:32 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Schulbehörde hat vor einer Internetplattform der AfD-Bürgerschaftsfraktion gewarnt, auf der angebliche politische Indoktrinationen in Klassenzimmern gemeldet werden sollen. "Hier werden Kinder zu Denunzianten gemacht und einseitig für Anliegen der AfD instrumentalisiert", sagte Behördensprecher Peter Albrecht am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Unabhängig davon prüfen wir, ob es rechtlich überhaupt zulässig ist, wenn Schüler, Eltern oder Lehrer dort schulische Vorfälle melden."



Auf dem Internetportal bietet die AfD seit Donnerstag Schülern und Eltern neben Tipps und Informationen zum Neutralitätsgebot an Schulen auch die Möglichkeit, sich über Kontaktformular mit ihren Beschwerden an die Fraktion zu wenden. Verdachtsfälle, in denen gegen das Neutralitätsgebot verstoßen worden sein könnte, werde die AfD von der Schulbehörde prüfen lassen, erklärte der schulpolitische Sprecher der Fraktion, Alexander Wolf. Bereits im Mai hatte die Hamburger Schulbehörde die damals bekannt gewordenen Pläne der AfD für eine solche Online-Plattform scharf kritisiert.

Eventuelle Verstöße gegen das Neutralitätsgebot können an Behörden gemeldet werden

Wolf betonte nun, dass die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten gewahrt würden. Die schulinterne Konfliktlösung solle im Vordergrund stehen. Zugleich sprach er aber von linken Ideologieprogrammen, die es seit Jahren an Hamburger Schulen gebe. "Immer wieder setzen Lehrer die politische Bildung einseitig mit dem Kampf gegen Andersdenkende gleich", sagte er.



Albrecht bezeichnete das AfD-Angebot als überflüssig, da eventuelle Verstöße gegen das Neutralitätsgebot an Schulen schon jetzt direkt an die Schulbehörde, die Schulaufsicht, die Amtsleitung oder die Behördenleitung gemeldet werden könnten. "Morgen hat eine andere Partei ein anderes Anliegen und ruft 250.000 Hamburger Schüler zu Meldungen auf – das kann niemand gutheißen", sagte er.

AfD kritisiert Spendenaktionen für geflüchtete Kinder

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) lehnt Bewertungsplattformen für Lehrer mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte generell ab. Sie berichtet, dass die Hamburger AfD-Fraktion mittlerweile 24 schriftliche kleine und große Anfragen gestellt sowie zwei Dienstaufsichtsbeschwerden auf den Weg gebracht hat. Aus Sicht der Partei sei es in verschiedenen Fällen zu Verstößen gegen die Verpflichtung zur politischen Neutralität gekommen.

In zwei der aufgeführten Anfragen beispielsweise kritisiert die AfD, dass im Schuljahr 2016/17 an Schulen zu Spenden für geflüchtete Kinder und Jugendliche aufgerufen wurde. Sie bemängelte, dass Kinder "moralisch so unter Druck gesetzt wurden", dieser Aufforderung Folge zu leisten. Der Senat stellte daraufhin fest, dass er Spendenaktionen an Schulen für sinnvoll hält, da hierdurch das gesellschaftliche Engagement von Schülern gestärkt wird.

"Instrument der Denunziation und Überwachung"

Angesichts des neuen und eindeutig politisch motivierten AfD-Portals bezweifelte der stellvertretende Hamburger GEW-Landesvorsitzende Fredrik Dehnerdt, dass die AfD den Sinn politischer Bildung überhaupt verstehe. "Sie lehnt alles ab, was AfD-kritisch ist, und missbraucht damit den Neutralitätsbegriff." Vielmehr sei die Plattform ein Instrument der Denunziation und Überwachung, um Druck aufzubauen. "Lehrer sollen sich fügsamer verhalten." Er forderte betroffene Lehrkräfte auf, sich an die Gewerkschaft zu wenden.