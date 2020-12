Neue Folge „Vans & Friends“ : Wer steckt hinter der bekanntesten Stimme der Van-Szene?

Busbastler Manuel Lemke von Schalldose on Tour ist der Gast der neuen Folge Vans & Friends. Er hat die wahrscheinlich beste Stimme, seit es diesen Podcast gibt.

04. Dezember 2020, 16:00 Uhr

Jeder hat seine Stimme schon einmal gehört: Manuel Lemke ist Sprecher und unter anderem die Stimme vieler Anrufbeantworter und Markennamen. Er ist Podcaster, YouTuber und – bekannter Busbastler. Also freut euch in unserer 13. Vans & Friends-Folge auf viele Bus-Tipps präsentiert von der angenehmsten Stimme, die wir je in diesem Podcast zu Gast hatten.

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



"Vans & Friends" ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de