Neue Folge „Vans & Friends“ : Freistehen mit selbst ausgebautem Wohnwagen – Uli Bittlinger über „aktives Camping“ mit Kindern

Zu Gast im Camping-Podcast ist Uli Bittlinger. Er hat seinen Wohnwagen an seine und die Bedürfnisse seiner Familie angepasst.

Avatar_shz von Anna Rüb

22. Januar 2021, 15:03 Uhr

Hamburg | Hotel, Campingplatz oder freistehend - es gibt viele verschiedene Arten von Urlaub. Wir alle kennen Vanlifer die mit ihrem teilweise selbst ausgebauten Vans durch die Gegend fahren und sich die Welt anschauen. Aber mit einem Wohnwagen und mehreren Kindern und dann auch noch freistehend? Geht das überhaupt? Was ist der Unterschied zwischen einem "aktiven" und einem "passiven" Camper? Die Antworten gibt es in der neuen Folge "Vans & Friends" des Campingpodcasts von Caravan & Co.

Unser heutiger Gast ist Uli Bittlinger. Er hat seinen Wohnwagen an seine und die Bedürfnisse seiner Familie angepasst. Er hat ihn selber ausgebaut. Ihr möchtet wissen, was er alles an seinem Fahrzeug gemacht hat und wie erstaunt Dominik über die Funktionalität ist? Hört euch die Folge an und seid gespannt! Viel Spaß!

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



"Vans & Friends" ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de