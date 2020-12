Neue Folge „Vans & Friends“ : Der perfekte Lebensbegleiter in Form eines Busses

Gerade auf langen Reisen mit dem Bus ist ein gewisser Komfort wichtig. Dazu zählen ein schnell verfügbares Bett, Platz und die Möglichkeit, in jede Parklücke zu passen.

von Anna Rüb

18. Dezember 2020, 17:05 Uhr

Hamburg | Hier anhören: In unserer neuen Folge von „Vans & Friends“ erzählt unser Gast Sven Schweren warum der „Kompanja“ der „passende Lebensbegleiter in Form eines Busses“ ist, was ein schönes Zuhause für unterwegs ausmacht wie aus einer Garagenfirma eine kleine Manufaktur wurde.





Warum Sven auf Messen auch der Fürst der Finsternis genannt wird, weiß unser zweiter Gast: Markus Ritter von laufdoch.de. Es geht um Gartenzwerge, den Unterschied zwischen Dauer- und Saisoncamper und die richtigen Messe-Strategien.

@dominikkrausephotography





Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



"Vans & Friends" ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de