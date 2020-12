Kinderpodcast mit Weihnachtsgewinnspiel am 5. Dezember : Welche Lieder gehören zum Weihnachtsfest einfach dazu? Mit KiKa-Moderator Andre Gatzke

Klassisch oder poppig, "Stille Nacht" oder "Last Christmas" – in der zweiten Folge des Kinderpodcasts "Ole schaut hin" wird es musikalisch. Die große Frage ist: Welche Lieder gehören einfach zum Weihnachtsfest dazu? So richtig entscheiden kann sich Eule Ole da nicht. Hilfe gibt es aber zum Glück von Andre Gatzke, Moderator der "Sendung mit der Maus."

Avatar_shz von Bastian Rabeneck

05. Dezember 2020, 09:15 Uhr

Flensburg |



Passend zur Advents- und Weihnachtszeit hat sich Eule Ole etwas ganz Besonderes für die Hörer des Kinderpodcasts „Ole schaut hin“ einfallen lassen: Das ganze Jahr über hat die blaue Eule spannende, lustige oder auch ungewöhnliche Kinderfragen beantwortet. Beim Weihnachtsspezial ist aber alles verkehrt herum. Diesmal sind die Kinder gefragt. Deswegen lohnt es sich auch, ganz genau hinzuhören. Am Ende jeder neuen Weihnachts-Folge gibt es nämlich eine Frage – und die Antwort ist irgendwo im Podcast versteckt.



Wer die Antwort zu dieser Episode bis zum 11. Dezember mit Name, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an Fragen@Ole-Podcast.de schickt oder sie unter 0541-310334 auf den Anrufbeantworter spricht, hat die Chance auf einen von drei tollen Preisen.

"Stille Nacht" oder doch lieber "Last Christmas"?

In Oles Weihnachtspodcast Nummer zwei wird es musikalisch. Soll es lieber der Klassiker "Stille Nacht" sein oder doch lieber der ewige Radiohit "Last Christmas"? Die Frage lautet diesmal jedenfalls: Was sind eigentlich die schönsten Lieder für die Weihnachts- und Adventszeit?

Imago Images/Future Image





Zu Gast im Kinderpodcast ist Andre Gatzke. Den kennen viele sicher als Moderator der "Sendung mit der Maus". So ganz nebenbei ist Andre aber auch ein ziemlich musikalischer Mensch. Werden Weihnachtslieder angestimmt, ist er auf jeden Fall dabei. Er verrät Eule Ole unter anderem welches Lied zum Fest für ihn einfach dazugehört, wie er in Weihnachtsstimmung kommt und wie die Bescherung bei ihm und seiner Familie abläuft.













Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

Jörn Martens